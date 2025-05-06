В Италии в ДТП погибла 21-летняя беженка из Украины Карина Рыжкова (фото)

Карина Рыжкова / © Facebook

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В Италии в результате ДТП погибли три молодых человека, среди которых была 21-летняя украинка Карина Рыжкова.

Об этом пишет Il Messagero, а также местные Quotidiano di Puglia и BrindisiReport.

Авария произошла в субботу, 3 мая, на дороге 85 в итальянской провинции Бриндизи, соединяющей муниципалитет Торкьяроло с пристанью для яхт Лендинузо. Молодые люди арендовали мощный автомобиль Porsche 911 Carrera, который, двигаясь на скорости более 250 км/ч, взлетел с дороги, опрокинулся и столкнулся с деревом. В результате удара автомобиль загорелся, тела погибших остались заблокированными в изуродованном транспортном средстве. Спасателям пришлось приложить большие усилия, чтобы извлечь обгоревшие тела.

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Погибли

22-летний Луиджи Перруччо

21-летняя Сара Капилунга

21-летняя Карина Рыжкова из Украины.

21-летняя Карина Рыжкова переехала в Италию вместе с матерью, спасаясь от войны в Украине. Она ехала в арендованном Porsche вместе с женихом Луиджи Перруччо и подругой Сарой Капилунгой. На повороте водитель не смог справиться с управлением, и автомобиль врезался в дерево.

Ее приемный отец был одним из первых прибывших на место аварии, получив сигнал SOS через смартфон девушки.

Согласно сообщениям местных властей, день захоронения погибших, 6 мая, был объявлен Днем траура в муниципалитете Торкьяроло. В своем обращении к гражданам мэр и местная администрация выразили соболезнования семьям погибших и поблагодарили за поддержку в это тяжелое время. «Шок и пустота трагедий такого масштаба оставляют нас безмолвными, ошеломленными болью и бессилием», — говорится в сообщении.

Прощание с молодыми людьми состоялось 6 мая в присутствии сотен человек. Друзья погибших встретили их гробы баннером с надписью «Навсегда». Религиозную церемонию возглавил архиепископ епархии Лечче Микеле Секча. В своей речи он призвал молодежь осторожничать на дорогах.

Тем временем отец Карины со слезами на глазах вспомнил, что дочь смогла пережить ужас войны в Украине, но погибла по неосторожности в мирное время в Италии.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Британии погибли беженец и двое детей, перед этим в Украине разбился их отец.