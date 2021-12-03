В Италии в квартире нашли мертвой украинку, мать троих детей: подробности происшествия

Женщине постоянно угрожал бывший.

В Италии в городе Триест нашли мертвой 43-летнюю украинку Алину Труш родом из Кривого Рога. Правоохранители рассматривают версии убийства и передозировки наркотиками.

Об этом сообщает итальянское издание ilgazzettino.

В дом женщины наведались правоохранители, чтобы сообщить ей о судебном документе относительно угроз и насилия, которые она якобы испытывала своего бывшего партнера. Но поскольку судебной полиции дверь никто не открыл, пожарные ее взломали.

В комнате на полу нашли тело 43-летней женщины без признаков жизни.

В настоящее время итальянская полиция проводит расследование. Рассматриваются несколько версий, в том числе убийство и смерть от передозировки.

По информации полиции, смерть женщины наступила во вторник, 30 ноября. На теле не было явных следов насилия.

Как рассказывают соседи, незадолго до смерти женщина ссорилась с мужем. Он также угрожал жителям. Явных следов крови в квартире не обнаружено.

Подруга Алины рассказывает, что женщина не могла употреблять наркотики, поскольку имела проблемы со здоровьем. До этого она одолела две тяжелые болезни.

"Я была шокирована, потому что Алина была сильной, она также победила две плохие болезни. У нее было трое детей. Мы были друзьями много лет, она была хорошим и красивым человеком, всегда с улыбкой и заставлявшей меня улыбаться, когда я была не в настроении. Мы не виделись больше месяца", — говорит подруга.

Что могло произойти, подруга не знает. По ее словам, Алина не водила к себе домой никого из посторонних.

Напомним, что 32-летняя украинка Злата Загарюк скончалась в 2019 году в итальянском городе Форли в результате удара в голову. У женщины произошло кровоизлияние в мозг в годовщину ее брака. Через два года, в октябре 2021 года, в смерти женщины признали виновным ее 38-летнего мужчину Александра. Но перед арестом осужденный бежал из Италии и находится в международном розыске.

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