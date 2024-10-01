В Италии закрыли аэропорт из-за инцидента с самолетом Ryanair

Среди пассажиров никто не пострадал.
В Италии закрыли Международный аэропорт в городе Бергамо на севере Италии. Произошло это из-за инцидента с самолетом Ryanair.
Об этом сообщает ANSA.
Отмечается, что международный аэропорт Орио-аль-Серио в Бергамо был закрыт после того, как у самолета Ryanair лопнула шина во время посадки.
На прибывшем из Барселоны рейсе никто не пострадал.
"С эвакуацией пассажиров помогли пожарные", – добавили в сообщении.
Напомним, в аэропорту арестовали женщину на контрольно-пропускном пункте аэропорта после того, как сотрудники посмотрели на ее рентгеновский снимок.
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