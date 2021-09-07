В итальянском учебнике по географии Украину причислили к регионам России: фото

В итальянском учебнике по географии Украину причислили к регионам России: фото

Посольство Украины в Италии требует исправить эту грубую ошибку.

В Италии в одном из учебников по географии для средних школ Украины зачислены в российские регионы вместе с Беларусью, Молдовой и странами Балтии.

Об этом сообщили на Facebook-странице украинского посольства в Италии.

По этому поводу посольство Украины в Италии направило официальные обращения в Министерство образования Италии, Ассоциацию издателей и непосредственно в издательство, где был выпущен учебник, с просьбой исправить статью в учебнике и предоставить ученикам правдивую информацию о событиях в Украине.

"Внимательный читатель обнаружил искаженную информацию об Украине и умалчивание фактов российской агрессии против нашего государства", — отметили в посольстве.

Украинские дипломаты уточнили, что речь идет об издании Namaskar.Benvenuti nel mondo della geografia авторства Альберто Фре (Alberto Frè) для учащихся средней школы. Сообщение сопровождается фотографией с учебника.

Фото: Facebook

"Досадные отдельные случаи распространения в итальянских учебниках искаженной информации об Украине, ее истории и актуальной социально-политической ситуации не остаются без внимания Посольства Украины в Италии", — подчеркнули в дипломатической миссии.

Напомним, ранее в Италии перед посадкой на самолет в международном аэропорту Каподичино (Неаполь) умерла 60-летняя украинка Анна Бурак. Женщина 3 сентября планировала вернуться на родину, когда ей стало плохо. После этого все ее вещи и сбережения украли.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку