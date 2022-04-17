В Иванкове возобновили электроснабжение, а в Буче уже появляется вода: какая ситуация в Киевской области

В Иванкове возобновили электроснабжение, а в Буче уже появляется вода: какая ситуация в Киевской области

В 82 населенных пунктах возобновили распределение газа.

В Киевской области расчищают трассы и восстанавливают водо-, электро- и газоснабжение. Кроме того, сегодня дорожники асфальтируют временную переправу на подъезде к Ирпеню.

Об этом в воскресенье, 17 апреля, сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Он рассказал, что в Киевской области уже расчищено 125 км дорог и улиц, 102 км Житомирской трассы, убрано 14 км трассы М-07 Киев – Ковель, Р-30 подъезд к Ирпеню – 2,8 км и еще 4 км трассы Т- 10-01 Ворзель – Забучье – /Киев-Чоп/.

По его словам, за прошедшие сутки удалось возобновить электроснабжение для 19 594 потребителей.

Полностью или частично восстановлено распределение газа в 82 населенных пунктах.

В Буче благодаря дизель-генераторам наполнено питьевой водой несколько водонапорных башен, что дало возможность восстановить водоснабжение в небольшой части города. Возобновило работу предприятие, разливающее бутылированную воду.

Жителям сел Микуличи, Клавдиево-Тарасово и Пороскотень тоже подается вода.

В поселке Иванков полностью восстановлено электроснабжение, что позволило запустить воду в систему.

В настоящее время 80% абонентов поселка обеспечены круглосуточным централизованным водоснабжением, остальные 20% почасово – 4 часа утром и 4 часа вечером до выяснения качества питьевой воды.

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