В Ивано-Франковсе на реке, в которой утонули дети, запретили купаться

Нарушителей ждет штраф в размере 50 тысяч гривен.
С 13 июля в Ивано-Франковске на берегу реки Быстрица Солотвинская под пешеходным мостом будут дежурить работники муниципальной инспекции "Добродій" и аварийно-спасательной службы МАРС.
Об этом сообщил городской голова Руслан Марцинкив в Facebook.
По его словам, на берегу развернут шатер, а также установят таблички с надписью "Купаться строго запрещено! Штраф 50 тысяч грн!" К дежурству просят присоединиться и наряд Национальной гвардии.
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"Также, если погодные условия позволят, то будем менять русло реки", — говорится в сообщении.
По данным ГСЧС, в течение последних нескольких дней в Быстрице в Ивано-Франковске утонуло три человека — двое взрослых и ребенок.
Напомним, в пруду на Волыни утонул двухлетний мальчик возле собственного дома.