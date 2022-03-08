В Ивано-Франковск из Киева людей будут эвакуировать автобусами

Людей будут вывозить из регионо, где ведутсся обстрелы.
От Ивано-Франковска в Киев отправят автобусы для эвакуации людей.
Об этом сегодня, 8 марта, сообщил мэр города Руслан Марцинкив в своем обращении.
Какое количество автобисов будет проводить эвакуацию, мэр не уточнил.
"Одным автомобилем много людей не вывезешь, а поезда переполнены. Город присоединился и решил организовать системный вывоз людей из обстрелов. В частности, из Ивано-Франковска поедет несколько автобусов для эвакуации мирного населения Киева", — сказал Марцинков.
По словам городского головы, в Ивано-Франковске по состоянию на 8 марта официально зарегистрировалось 4 тыс. переселенцев.
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