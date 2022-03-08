В Ивано-Франковск из Киева людей будут эвакуировать автобусами

В Ивано-Франковск из Киева людей будут эвакуировать автобусами

Людей будут вывозить из регионо, где ведутсся обстрелы.

От Ивано-Франковска в Киев отправят автобусы для эвакуации людей.

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Об этом сегодня, 8 марта, сообщил мэр города Руслан Марцинкив в своем обращении.

Какое количество автобисов будет проводить эвакуацию, мэр не уточнил.

"Одным автомобилем много людей не вывезешь, а поезда переполнены. Город присоединился и решил организовать системный вывоз людей из обстрелов. В частности, из Ивано-Франковска поедет несколько автобусов для эвакуации мирного населения Киева", — сказал Марцинков.

По словам городского головы, в Ивано-Франковске по состоянию на 8 марта официально зарегистрировалось 4 тыс. переселенцев.

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