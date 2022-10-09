В Ивано-Франковске 10-летний мальчик упал в заброшенную котельную (фото)

В Ивано-Франковске 10-летний мальчик упал в заброшенную котельную и не смог самостоятельно выбраться назад.

Прикарпатские спасатели днем 9 октября помогли мальчику, который во время прогулки упал в заброшенную котельную.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Известно, что 10-летний мальчик пробрался в заброшенную котельную через небольшое отверстие. Однако он не рассчитал высоты помещения и сам не смог выбраться оттуда.

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Тогда парень обратился к спасателям. Школьник позвонил в ГСЧС в 13:09 воскресенья, 9 октября, и подробно рассказал специалистам об инциденте.

К месту происшествия выехала группа спасательных работ и очередная смена оперативно-координационного центра ГУ ГСЧС. Кроме того, спасатели сообщили сотрудникам полиции и медикам.

Вытащить парня удалось спасателям после того, как они специнструментом разрезали металлическую решетку. К счастью, ребенок не нуждался в медицинской помощи.

Все детали инцидента устанавливаются сотрудниками полиции.

Напомним, в Хмельницкой области 10-летний мальчик из отцовского пневматического ружья стрелял с балкона. Отец мальчика находился вместе с ним на балконе. Мужчину оштрафовали за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Как сообщалось, еще одна трагедия произошла в Днепропетровской области. Там после падения 10-летний мальчик впал в кому.

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