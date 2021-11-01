В Ивано-Франковске Audi протаранил два автомобиля, вылетел на тротуар и сбил 3-летнего мальчика

Водитель-нарушитель на момент ДТП был нетрезв.
В Ивано-Франковске на улице Ивана-Павла II Audi протаранил припаркованные автомобили, выехал на тротуар и сбил 3-летнего мальчика.
Об этом пишет "Общественное" со ссылкой на пресс-секретаря патрульной полиции Ивано-Франковской области Кристину Мриглид.
По данным полиции, ДТП произошло 31 октября в 18:00. Там 36-летний водитель Audi сначала врезался в два припаркованных автомобиля. Затем авто выехало на тротуар, где сбило 3-летнего мальчика в коляске и его бабушку.
Ребенок с легкими травмами был госпитализирован. Женщина отказалась от медицинской помощи.
По данным спикера патрульной полиции Франковщины, водитель автомобиля был нетрезв, однако он отказался проходить экспертизу на состояние опьянения.
На водителя составили протокол по ст. 124 и ч. 1 ст. 130.
Напомним, в Ровенской области водитель на скорости снес коляску с младенцем.
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