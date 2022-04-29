В Ивано-Франковске более двух тысяч мужчин-переселенцев зарегистрировались в военкомате

В Ивано-Франковске более двух тысяч мужчин-переселенцев зарегистрировались в военкомате

С начала войны на Прикаратте приняли 139 тыс. вынужденных переселенцев из регионов активных боевых действий: около 35 тыс. – областной центр.

За два месяца войны свыше 2,1 тыс. мужчин, которые с семьями вынужденно переехали в Ивано-Франковск из "горячих точек" зарегистрировались в территориальном центре комплектования и социальной поддержки.

Об этом сообщил городской голова Руслан Марцинкив.

По его словам, 900 граждан пошли служить в армию.

"При регистрации в ЦНАПе мы требуем прохождения процедуры становления на учет в военкомате. Все остальное – должны проводить правоохранительные органы и военкоматы. С пониманием отнеситесь к правоохранительным органам. Они выполняют задачи не только в нашей общине. Поэтому людей не хватает. Органы местного самоуправления не имеют права и полномочий вручать повестки", — сообщил мэр Ивано-Франковска.

Как сообщалось, в Ивано-Франковске девушек зовут поступать в добровольческие батальоны. Сейчас можно пополнить ряды трех формирований территориальной общины: к участвующим в боевых действиях или к охраняющим город.

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