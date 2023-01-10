В Ивано-Франковске будут поощрять рожать: родители будут получать до 50 тысяч грн

Единоразово получить можно 20 или 50 тысяч гривен.

В Ивано-Франковске из городского бюджета будут выплачивать разовую помощь родителям, у которых родился ребенок в течение 2023 года. Таким образом, в городе планируют увеличить рождаемость.

Об этом сообщил мэр города Руслан Марцинкив.

"Если вы из нашей громады и родили малыша в 2023 году в городском роддоме, то сможете получить из городского бюджета разовую помощь 20 000 гривен, а если папа или мама ребенка военные — то 50 000 гривен", — пояснил он.

По словам Марцинкива, программа скоро заработает. О времени, месте и условиях подачи документов сообщат дополнительно. Дети, родившиеся с 1 января 2023 года в Городском Перинатальном Центре, смогут получить выплаты, когда программа заработает.

"К сожалению, статистика неутешительная и рождаемость за последнее время снизилась. Поэтому стараемся, чтобы казацкому роду не было перевода", — добавил Марцинкив.

Напомним, в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий разъяснили, как зарегистрировать новорожденных украинцев за границей. Заявление о регистрации рождения ребенка родители обязаны подать не позднее 1 месяца со дня рождения ребенка.

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