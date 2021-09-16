В Ивано-Франковске депутатов горсовета вакцинировали прямо во время сессии

В Ивано-Франковске депутатов горсовета вакцинировали прямо во время сессии

Депутатов прививали вакциной Pfizer.

В Ивано-Франковске депутатов городского совета вакцинировали против COVID-19 прямо во время сессии. Пункт вакцинации развернули в фойе.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook мэр города Руслан Марцинкив.

Также читайте Вакцинация в Украине: от коронавируса полностью иммунизированы уже более 5 млн человек

"Во время сессии городского совета объявил перерыв на 15 минут для вакцинации депутатов. Организовали такую возможность на месте, чтобы далеко не ходить. Напомню: 132 пациентов с ковидом лежат сегодня в городских больницах. 11 человек — в реанимации. При том, что профильной "ковидной" больницей является областная больница. И она сегодня тоже работает на полную мощность", — отметил мэр.

Депутатов прививали вакциной Pfizer.

Ранее Руслан Марцинкив пригрозил увольнением невакцинированным от COVID работникам исполнительного комитета горсовета.

"Пора колоться. Работники исполнительного комитета горсовета должны быть 100% вакцинированы! Нравится-не нравится, мы пример для всех. Не хочет прививаться — заявление на увольнение. Иначе будет депремирование и сокращение", — отметил ивано-франковский мэр.

Плановая вакцинация детей: делать или нет в условиях карантина

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку