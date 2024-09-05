В Ивано-Франковске девятиклассницу выгнали из лицея из-за одежды: что на ней было (фото)

В учебном заведении утверждают, что лицеистка самостоятельно решила пойти домой, когда не прошла так называемый "мониторинг соблюдения униформы".

В Ивано-Франковске ученицу лицея им. Ивана Пулюя не допустили к учебе и отправили домой якобы из-за ненадлежащей одежды.

О случившемся 4 сентября сообщила мама ученицы Ольга Ярошевич на своей странице в Facebook.

"Мою дочь, ученицу лицея имени Ивана Пулюя, ВЫГНАЛИ и не допустили к учебе за ненадлежащий вид. Мне об этом не сообщили, узнала от дочери: она позвонила по телефону, плача от безысходности и обиды", – говорится в сообщении.

По ее словам, перед началом учебного года классный руководитель сообщила родителям, что в лицее введен официальный дресс-код – белый верх и черный низ. Ученица надела одежду таких цветов, но в учебном заведении потребовали "деловой стиль", несмотря на жару 30 градусов.

Сообщение матери ученицы в соцсети и фото одежды лицеистки

"Заместитель директора, который при разговоре даже не назвал своего имени, в ультимативной форме дал понять, что если нет денег на деловой стиль, то и не стоит пхаться в профильное образование", — пожаловалась мать лицеистки.

В то же время Ольга Ярошевич была поражена тем, что работники заведения во время проведения уроков отправили ученицу домой, не беспокоясь о том, где она будет проводить время.

"Неужели ущемления по внешнему виду это то, что должен чувствовать ребенок в школе?" — риторически спрашивает мать девочки.

Что говорят в лицее

В комментариях под сообщением Ольги Ярошевич представители дирекции лицея им. Ивана Пулюя уверяют, что лицеистка самостоятельно решила пойти домой, когда не прошла так называемый "мониторинг соблюдения униформы", который происходит каждое утро.

"Лицеистке 9 класса было сделано замечание по несоблюдению лицейской формы. Пока классный руководитель связывался с другими родителями по тому же вопросу, лицеистка самостоятельно решила идти домой и не ждать с другими учениками, пока наставник свяжется с ее родителями, думая что ее отправили домой. Потому что отдельные ученики с согласия родителей возвращались домой переодеться", — говорится в комментарии.

Комментарий департамента образования

После огласки этой ситуации в департаменте образования и науки Ивано-Франковского горсовета сделали официальный комментарий, в котором согласились с тем, что "одежда для школы не может быть причиной лишения ребенка права на образование, ведь оно гарантировано всем".

При этом со ссылкой на педагогических работников и учеников заведения, в департаменте утверждают, что "никто не собирался выгонять ученицу или оскорблять ее", а эта ситуация, мол, возникла из-за недокоммуникации.

"Лицей недавно получил статус заведения специализированного образования научно профиля и может иметь определенные требования к зачислению соискателей образования", — отмечают в заявлении, добавив, что рекомендации по одежде "прописаны и доведены до участников образовательного процесса".

Напомним, ранее в Ивано-Франковске возник скандал в лицее №4, где шестиклассник стал объектом травли своих одноклассников, которые откровенно насмехались над ним и даже угрожали ему в школьном чате.

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