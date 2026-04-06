В Ивано-Франковске двое детей попали в реанимацию из-за отравления неизвестными веществами
Вечером 5 апреля в Ивано-Франковске госпитализировали двух малолетних мальчиков с острым отравлением. Состояние детей настолько серьезное, что их сразу доставили в реанимационное отделение.
Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области в Facebook.
Сообщение об инциденте поступило от медиков областной детской клинической больницы. Пострадавшим детям 11 и 12 лет (2013 и 2012 год рождения соответственно).
По предварительным данным, причиной экстренной госпитализации стало отравление неизвестными веществами.
В настоящее время врачи борются за жизнь мальчиков, а следственно-оперативная группа полиции устанавливает, где дети могли контактировать с опасными субстанциями и при каких обстоятельствах это произошло.
Правоохранители начали проверку, продолжаются следственные действия.
