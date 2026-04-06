В Ивано-Франковске двое детей попали в реанимацию из-за отравления неизвестными веществами

В настоящее время врачи борются за жизнь мальчиков, а следственно-оперативная группа полиции устанавливает, где дети могли контактировать с опасными субстанциями и при каких обстоятельствах это произошло.

Светлана Несчетная
© УНИАН

Вечером 5 апреля в Ивано-Франковске госпитализировали двух малолетних мальчиков с острым отравлением. Состояние детей настолько серьезное, что их сразу доставили в реанимационное отделение.

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области в Facebook.

Сообщение об инциденте поступило от медиков областной детской клинической больницы. Пострадавшим детям 11 и 12 лет (2013 и 2012 год рождения соответственно).

По предварительным данным, причиной экстренной госпитализации стало отравление неизвестными веществами.

В настоящее время врачи борются за жизнь мальчиков, а следственно-оперативная группа полиции устанавливает, где дети могли контактировать с опасными субстанциями и при каких обстоятельствах это произошло.

Правоохранители начали проверку, продолжаются следственные действия.

