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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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В Ивано-Франковске гремят взрывы — россияне атакуют город (обновлено)

Утром россияне устроили воздушную атаку. По последним данным, есть травмированный.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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В городе неспокойно

В городе неспокойно / © Associated Press

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Сегодня, 13 сентября, в Ивано-Франковске слышны звуки взрывов.

Об этом сообщил мэр города Руслан Марцинкив.

«Работает ПВО! Есть еще опасность! Есть травмированный! Жизни не угрожает! Оказывается медицинская помощь» — коротко написал он.

Напомним, в Хмельницкой области с утра звучали взрывы — ПВО сбивала вражеские ударные дроны. По данным местных властей, в результате падения обломков вражеского беспилотника на территории одного из предприятий в Хмельницком районе возник пожар. Информация о погибших и травмированных не поступала.

Отметим, что россияне атакуют запад Украины со вчерашнего дня.

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