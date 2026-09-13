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В Ивано-Франковске гремят взрывы — россияне атакуют город (обновлено)
Утром россияне устроили воздушную атаку. По последним данным, есть травмированный.
Сегодня, 13 сентября, в Ивано-Франковске слышны звуки взрывов.
Об этом сообщил мэр города Руслан Марцинкив.
«Работает ПВО! Есть еще опасность! Есть травмированный! Жизни не угрожает! Оказывается медицинская помощь» — коротко написал он.
Напомним, в Хмельницкой области с утра звучали взрывы — ПВО сбивала вражеские ударные дроны. По данным местных властей, в результате падения обломков вражеского беспилотника на территории одного из предприятий в Хмельницком районе возник пожар. Информация о погибших и травмированных не поступала.
Отметим, что россияне атакуют запад Украины со вчерашнего дня.