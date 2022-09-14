В Ивано-Франковске хотят вернуть масочный режим из-за COVID-19

На Прикарпатье начала расти заболеваемость коронавирусом — в течение прошлой недели зарегистрировали 723 новых случая COVID-19.

Именно поэтому власти Ивано-Франковска рекомендуют торговым заведениям вернуться в масочный режим. Кроме того, специалисты прогнозируют, что коронавирусная инфекция будет прогрессировать осенью и зимой.

Об этом сообщил городской голова Руслан Марцинкив.

"Мы сейчас очень внимательно наблюдаем за ситуацией с ковыдом. К сожалению, есть рост заболеваемости. Он небольшой, в пределах разумного. Но я рекомендую сейчас все-таки вернуться в масочный режим, особенно в местах массового скопления людей, все-таки тенденция к роста есть", — подчеркнул мэр.

По его словам, в больницах в среднем по 40-50 пациентов. Впрочем, сохраняется тенденция к увеличению больных.

"Мы сегодня дали рекомендацию крупным магазинам вернуться в масочный режим", — сообщил Марцинков.

Напомним, в настоящее время в регионах действуют рекомендованные ограничения в связи с распространением COVID-19. Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко говорит, что приоритет номер один — работа на оборонный сектор, помощь Вооруженным силам Украины. Именно поэтому с учетом войны Минздрав будет учитывать то, вводить и как вводить COVID-ограничения.

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