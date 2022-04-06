В Ивано-Франковске и Луцке заканчивают отопительный сезон

В Ивано-Франковске и Луцке заканчивают отопительный сезон

Синоптики сообщают о потеплении.

Синоптики сообщают о повышении температуры воздуха в Украине, поэтому в населенных пунктах постепенно заканчивают отопительный сезон.

О прекращении подачи тепла сообщают в Ивано-Франковске и Луцке.

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Мэр Франковска Руслан Марцинкив заявил, что с субботы, 9 апреля, в городе завершается отопительный сезон.

"Хочу поблагодарить наших коммунальных работников. Благодаря их работе город имеет все, что необходимо и функционирует в привычном темпе", — подчеркнул глава города.

Со среды, 6 апреля, прекратят подавать тепло в дома в Луцке, сообщил городской голова Игорь Полищук.

"Синоптики информируют о существенном потеплении в ближайшие дни, а уже на следующей неделе до +20. Это позволит с сегодняшнего дня начать прекращение подачи теплоносителя, чтобы люди могли сэкономить средства", — подчеркнул луцкий мэр.

Как сообщалось, в Украине с 4 по 10 апреля потеплеет до +18, но будут идти дожди. В частности, в понедельник, 4 апреля, ночью еще чуть-чуть приморозит, днем ожидается до +5 градусов. Без осадков.

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