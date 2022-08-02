В Ивано-Франковске исчезла 16-летняя Настя Чечель: приметы девочки

Девочка в понедельник, 1 августа, около 14:00 ушла из дома. Впрочем, ее местонахождение до сих пор неизвестно.

Об этом сообщили в полиции Ивано-Франковска.

"Исчезла — Чечель Анастасия Александровна, 2006 года рождения, жительница Ивано-Франковска", — говорится в сообщении.

Приметы: рост 165 см, худощавого телосложения, волосы длинные, черного цвета, глаза карие, имеет серьгу в носу с левой стороны.

Несовершеннолетняя была одета в спортивные шорты черного цвета, кофту серого цвета на замке и серые кроссовки. Также имела с собой коричневую сумку.

Правоохранители просят всех, кому известно пребывание девушки, звонить по телефону на линию "102" или по телефонам: (0342) 79-03-23, 096 135 04 54.

Как сообщалось, в Хмельницком ищут 16-летнюю Парканюк Марию Михайловну. Девочка ушла из дома в среду, 27 июля, 19:47. Впрочем, она еще не вернулась. С собой телефона не было.

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