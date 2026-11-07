ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
140
Время на прочтение
1 мин

В Ивано-Франковске из-за бешенства у лисы ввели карантин: какие территории под ограничениями

Ветеринарные специалисты уже приступили к клиническим осмотрам и профилактической вакцинации домашних животных в этих зонах.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Лиса.

Лиса. / © pexels.com

В Ивано-Франковске обнаружили умершую лису, инфицированную бешенством. Поэтому карантинные ограничения на 60 дней ввели в части микрорайона Пасечная.

Об этом сообщил заместитель городского головы Ивано-Франковска Руслан Гайда.

Тело рыжей лисы обнаружили на придомовой территории по улице Галицкой, 201.

  • от перекрестка улиц Горбачевского и Галицкой до перекрестка улиц Троллейбусной и дальше по улице Троллейбусной до улицы Химиков,

  • от перекрестка улиц Троллейбусной и Химиков до улицы Галицкой и границ села Угринов,

  • от перекрестка улиц Горбачевского и Калушского шоссе вдоль Калушского шоссе до границ села Угринов.

К угрожающей зоне отнесли Ивано-Франковск, села Угринов и Клузов Угриновской общины, а также лесные и полевые угодья Тисменицкого районного центра Украинского общества охотников и рыбаков в радиусе 5 километров от места обнаружения лисы.

Что такое бешенство

Бешенство — это смертельное острое вирусное заболевание, поражающее центральную нервную систему человека и других млекопитающих и без своевременного лечения приводит к летальному исходу в 100% случаев.

Источники инфекции: в дикой природе это обычно лисы, волки, летучие мыши. Среди домашних животных собаки и кошки.

Напомним, в Украине увеличилось количество случаев инфицирования бешенством. После полномасштабной войны ситуацию усложняет уменьшение охвата вакцинацией животных и увеличение количества заброшенных животных.

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie