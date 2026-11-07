В Ивано-Франковске из-за бешенства у лисы ввели карантин: какие территории под ограничениями

Лиса. / © pexels.com

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В Ивано-Франковске обнаружили умершую лису, инфицированную бешенством. Поэтому карантинные ограничения на 60 дней ввели в части микрорайона Пасечная.

Об этом сообщил заместитель городского головы Ивано-Франковска Руслан Гайда.

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Тело рыжей лисы обнаружили на придомовой территории по улице Галицкой, 201.

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от перекрестка улиц Горбачевского и Галицкой до перекрестка улиц Троллейбусной и дальше по улице Троллейбусной до улицы Химиков,

от перекрестка улиц Троллейбусной и Химиков до улицы Галицкой и границ села Угринов,

от перекрестка улиц Горбачевского и Калушского шоссе вдоль Калушского шоссе до границ села Угринов.

К угрожающей зоне отнесли Ивано-Франковск, села Угринов и Клузов Угриновской общины, а также лесные и полевые угодья Тисменицкого районного центра Украинского общества охотников и рыбаков в радиусе 5 километров от места обнаружения лисы.

Что такое бешенство

Бешенство — это смертельное острое вирусное заболевание, поражающее центральную нервную систему человека и других млекопитающих и без своевременного лечения приводит к летальному исходу в 100% случаев.

Источники инфекции: в дикой природе это обычно лисы, волки, летучие мыши. Среди домашних животных собаки и кошки.

Напомним, в Украине увеличилось количество случаев инфицирования бешенством. После полномасштабной войны ситуацию усложняет уменьшение охвата вакцинацией животных и увеличение количества заброшенных животных.

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