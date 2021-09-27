В Ивано-Франковске мальчик засунул палец в сковородку: как его спасали

Чрезвычайников вызвала мама ребенка.
Ивано-франковские спасатели помогли мальчику освободить палец, который застрял в сковородке.
Об этом сообщили в ГСЧС области.
За помощью к чрезвычайникам обратилась мама ребенка. Она попросила помочь вытянуть палец сына с конструкции сковородки.
"Работники группы спасательных работ с помощью подручных инструментов освободили палец ребенка", — говорится в сообщении. Как ребенок оказался в ловушке — спасатели не сообщили.
Ранее стало известно, что в Херсонской области мальчик упал в двухметровую яму. Спасатели его достали.