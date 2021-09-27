В Ивано-Франковске мальчик засунул палец в сковородку: как его спасали

В Ивано-Франковске мальчик засунул палец в сковородку: как его спасали

Чрезвычайников вызвала мама ребенка.

Ивано-франковские спасатели помогли мальчику освободить палец, который застрял в сковородке.

Об этом сообщили в ГСЧС области.

За помощью к чрезвычайникам обратилась мама ребенка. Она попросила помочь вытянуть палец сына с конструкции сковородки.

"Работники группы спасательных работ с помощью подручных инструментов освободили палец ребенка", — говорится в сообщении. Как ребенок оказался в ловушке — спасатели не сообщили.

Ранее стало известно, что в Херсонской области мальчик упал в двухметровую яму. Спасатели его достали.

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