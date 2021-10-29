В Ивано-Франковске молодоженам на свадьбу вместо цветов дарили игрушки: их они передали детям из приюта

В Ивано-Франковске молодоженам на свадьбу вместо цветов дарили игрушки: их они передали детям из приюта

В Центре поблагодарили молодоженов за хорошую инициативу.

В Ивано-Франковске на свадьбу вместо цветов и конфет гости приносили игрушки. Влюбленные передали их детям из приюта.

Об этом сообщили в Facebook на странице Центра социально-психологической реабилитации детей.

Ирина и Владислав попросили своих гостей на свадьбу вместо цветов и конфет принести вещи для детей из приюта. Все это влюбленные передали в Центр социально-психологической реабилитации.

"Пара привезла для детей Центра игрушки, игры, канцтовары, детские книги, пазлы, одежду, посуду. Все эти вещи на свадьбу молодоженам приносили гости вместо цветов и конфет", — сообщили в приюте.

В Центре поблагодарили молодоженов и их гостей за хорошую инициативу.

Напомним, в Хмельницком молодоженам вместо цветов на свадьбу гости принесли корм для животных.

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