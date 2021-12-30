В Ивано-Франковске мошенник сбежал из зала суда: фото

В Ивано-Франковске мошенник сбежал из зала суда: фото

Решением суда ему продлили меру пресечения в виде содержания под стражей.

В четверг, 30 декабря, из помещения Ивано-Франковского городского суда сбежал 37-летний мужчина, подозреваемый в мошенничестве.

Как сообщили в пресс-службе Нацполиции, побег произошел после того, как суд вынес решение продлить подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.

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По факту бегства следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 393 Уголовного кодекса. Продолжается розыск беглеца.

В полиции опубликовали его фото и просят всех, кому известно его местонахождение, обратиться к правоохранителям.

По информации местного издания "Курс", из суда из-под стражи скрылся 37-летний житель Червонограда Денис Сазоненко.

Ранее его дважды судили за мошенничество, когда он выманивал у людей деньги, сообщая им по телефону о родственниках, совершивших ДТП. Мошенник представлялся либо сотрудником полиции, который может "решить вопрос" за определенную сумму, либо родственником, которому срочно нужны деньги.

Напомним, ранее в Одессе из зала суда сбежал 26-летний Георгий Янов, которому должны были избрать меру пресечения.

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