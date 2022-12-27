В Ивано-Франковске можно взять в аренду елку за донат на ВСУ

За дерево нужно оставить залог в размере полной его стоимости, половину вернут при возвращении.

В Ивано-Франковске можно взять в аренду живую елку в горшке на новогодние праздники за донат на Вооруженные силы Украины.

Об этом сообщает местное издание "Курс".

Одолжить елку можно в Экологическом центре Ивано-Франковской архиепархии УГКЦ с 27 декабря по 20 января по адресу: ул. Софрона Мудрого, 22. Там открыто с 10:00 до 16:00.

За дерево нужно оставить залог в размере полной его стоимости. При возвращении елки половину суммы отдадут.

К примеру, за елку высотой от 90 до 110 см (с горшком) нужно оставить 500 грн. При возвращении неповрежденного живого деревца отдадут 250 грн. Остальные 250 грн передадут на помощь ВСУ.

Детальнее можно узнать по телефону: 097 983 16 80.

Напомним, в Буче Киевской области, которая пережила российскую оккупацию, зажгли новогоднюю елку. Детям организовали небольшой праздник с аниматорами в День святого Николая.

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