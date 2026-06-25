В Ивано-Франковске мужчина на улице держал гранату без чеки: что было дальше

Патрульная полиция / © Facebook / Патрульна поліція Києва

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В Ивано-Франковске патрульные полицейские спасли жизнь мужчине, который долгое время держал в сжатой руке боевую гранату без чеки.

Подробности инцидента описал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий в своем посте в Facebook, опубликовав видео с боди-камер правоохранителей.

По словам чиновника, вызов поступил вечером. Прибыв на место, патрульные обнаружили мужчину, сидевшего с гранатой в руках.

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Он пояснил, что обнаружил боеприпас у двери своей квартиры и уже в течение длительного времени самостоятельно удерживал рычаг взрывателя, чтобы не сработал механизм подрыва.

«Ситуация требовала мгновенной оценки рисков, хладнокровия и четких действий», — подчеркнул Белошицкий.

Решающую роль в спасении сыграл патрульный Владимир Петрив. Он осторожно перехватил гранату, а его напарник помог зафиксировать рычаг взрывателя.

Место происшествия оградили до прибытия взрывотехников, людей отвели на безопасное расстояние.

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«Действовали четко и профессионально. Как минимум одна жизнь спасена», — подытожил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции.

Белошицкий также подчеркнул, что подобные ситуации являются частью повседневной работы патрульных.

«Таких событий было много и, к сожалению, будет ещё. Каждый вызов — это лотерея. Считаные секунды на принятие решений. И невероятно высокая цена ошибки», — добавил он.

Напомним, ранее правоохранители раскрыли канал незаконных поставок боеприпасов в Закарпатскую область: злоумышленник, чтобы замаскировать груз, прятал гранаты с запалами в банках с вареньем.

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