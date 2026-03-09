ТСН в социальных сетях

Украина
128
1 мин

В Ивано-Франковске мужчина открыл стрельбу возле магазина: что известно

В Ивано-Франковске правоохранители задержали мужчину, который во время конфликта открыл стрельбу из стартового пистолета. Инцидент произошел вечером 8 марта вблизи продуктового магазина.

Елена Кузьмич
Полиция

Полиция / © Нацполиция Ивано-Франковской области

Вечером 8 марта в полицию поступило сообщение о выстрелах по улице Сорохтея в Ивано-Франковске.

По данным правоохранителей, инцидент произошел около 19:01 возле одного из продуктовых магазинов.

На место происшествия оперативно прибыли следственно-оперативная группа и патрульные полицейские.

В ходе проверки правоохранители установили, что между группой мужчин возник конфликт. В ходе словесного спора один из участников — местный житель 1981 года рождения — находясь в состоянии алкогольного опьянения, произвел три выстрела из стартового пистолета.

Полицейские оперативно задержали мужчину и доставили его в Ивано-Франковское районное управление полиции.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия. Информация о пострадавших не поступала.

