В Ивано-Франковске мужчина открыл стрельбу возле магазина: что известно
В Ивано-Франковске правоохранители задержали мужчину, который во время конфликта открыл стрельбу из стартового пистолета. Инцидент произошел вечером 8 марта вблизи продуктового магазина.
Вечером 8 марта в полицию поступило сообщение о выстрелах по улице Сорохтея в Ивано-Франковске.
По данным правоохранителей, инцидент произошел около 19:01 возле одного из продуктовых магазинов.
На место происшествия оперативно прибыли следственно-оперативная группа и патрульные полицейские.
В ходе проверки правоохранители установили, что между группой мужчин возник конфликт. В ходе словесного спора один из участников — местный житель 1981 года рождения — находясь в состоянии алкогольного опьянения, произвел три выстрела из стартового пистолета.
Полицейские оперативно задержали мужчину и доставили его в Ивано-Франковское районное управление полиции.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия. Информация о пострадавших не поступала.
Из-за стрельбы во Львове пострадавший.