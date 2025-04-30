В Ивано-Франковске мужчина поджег себя и пошел по улице (видео 18+)

Самосожжение. Иллюстративное изображение

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Вечером в среду, 30 апреля, в центре Ивано-Франковска шел по улице мужчина, который, по словам очевидцев, облил себя бензином и поджег.

Видео этого ужасного случая опубликовали в соцсетях.

На опубликованных кадрах видно, как горящий мужчина идет по улице, а прохожие испуганно и оторопело смотрят на «живой факел».

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Через несколько минут очевидцы сумели погасить пламя на одежде упавшего на землю мужчины.

Дата публикации 22:48, 30.04.25 Количество просмотров 8 В Ивано-Франковске мужчина облил себя бензином и поджег (видео 18+)

Как сообщило издание «Фиртка» со ссылкой на источники в полиции, поджегший себя мужчина жив — его госпитализировали в больницу с ожогами.

На месте работает оперативно-следственная группа. Что стало причиной этого поступка, неизвестно.

Напомним, ранее стали известны подробности ожесточенного убийства, совершенного на окраине Ивано-Франковска, где с ножевыми ранениями обнаружили 19-летнего юношу.