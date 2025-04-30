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- Украина
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В Ивано-Франковске мужчина поджег себя и пошел по улице (видео 18+)
Очевидцы сумели погасить пламя на одежде упавшего на землю мужчины.
Вечером в среду, 30 апреля, в центре Ивано-Франковска шел по улице мужчина, который, по словам очевидцев, облил себя бензином и поджег.
Видео этого ужасного случая опубликовали в соцсетях.
На опубликованных кадрах видно, как горящий мужчина идет по улице, а прохожие испуганно и оторопело смотрят на «живой факел».
Через несколько минут очевидцы сумели погасить пламя на одежде упавшего на землю мужчины.
Как сообщило издание «Фиртка» со ссылкой на источники в полиции, поджегший себя мужчина жив — его госпитализировали в больницу с ожогами.
На месте работает оперативно-следственная группа. Что стало причиной этого поступка, неизвестно.
Напомним, ранее стали известны подробности ожесточенного убийства, совершенного на окраине Ивано-Франковска, где с ножевыми ранениями обнаружили 19-летнего юношу.