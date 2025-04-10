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- Украина
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В Ивано-Франковске мужчина укусил работника военкомата за ногу: заявление ТЦК
В Ивано-Франковском ТЦК пожаловались на уклониста, покусавшего работника военкомата.
В Ивано-Франковске мужчина во время задержания укусил за ногу работника ТЦК.
Об этом рассказали в Ивано-Франковском областном ТЦК и СП.
«В сети Интернет начало распространяться видео с фрагментом инцидента, произошедшего 9 апреля в городе Ивано-Франковск, с избиением военнообязанного на улице Набережной во время проведения мобилизационных мероприятий», — сказано в сообщении.
Как отмечают в соцсетях, речь идет об этом видео.
В ТЦК рассказали, что инцидент произошел вчера, 9 апреля, во время совместного патрулирования военнослужащих ТЦК и полиции для оповещения и уточнения учетных данных мужчин. Во время патрулирования был остановлен мужчина призывного возраста — Алексей С., 1988 года рождения.
«По законному требованию предъявить военно-учетные документы указанный гражданин отреагировал неадекватно, начал оказывать физическое сопротивление, а в дальнейшем нанес телесное повреждение военнослужащему — укус в участок ноги, поврежденный вследствие ранения последнего в районе боевых действий», — жалуются.
По словам работников военкомата после укуса мужчина попытался скрыться, а также «прибег к агрессивным действиям в отношении правоохранителей». Его задержали.
Как оказалось, мужчина является жителем Херсонской области, прибыл в Ивано-Франковск, не стал на военный учет в ТЦК и не имел при себе ни одного военно-учетного документа.
После задержания он был доставлен в районный ТЦК, где начато прохождение ВЛК.
«В данной ситуации применение силы со стороны военнослужащего было вынужденным, обоснованным и прямо предусмотренным законодательством, учитывая прямое нападение и нанесение телесного повреждения. Именно поэтому такие действия квалифицируются не как нарушение, а необходимая оборона и правомерный ответ на угрозу», — убеждены в своей правоте в Ивано-Франковском ТЦК.
Ранее сообщалось, что во Львовской области водители городского транспорта не вышли на работу из-за ТЦК.