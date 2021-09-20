В Ивано-Франковске мужчина устроил стрельбу на улице и ранил местного жителя: фото

В Ивано-Франковске мужчина устроил стрельбу на улице и ранил местного жителя: фото

Злоумышленник попал в грудную клетку пострадавшего.

В воскресенье, 19 сентября, в Ивано-Франковске на улице Хотинской мужчина открыл стрельбу. Сообщение о происшествии правоохранители получили около 5:15 ч.

"В полицию поступило сообщение о том, что на улице Хотинской неизвестный мужчина грубо нарушает общественный порядок и хаотично осуществляет выстрелы", — рассказали в пресс-службе полиции области.

На место вызова немедленно выехали правоохранители и установили, что во дворе одного из домов между двумя мужчинами возник конфликт. В этот момент 31-летний уроженец Сумской области, который сейчас проживает в Ивано-Франковске, достал пистолет, и выстрелил несколько раз в сторону 33-летнего местного жителя. В результате стрельбы прикарпатец получил огнестрельное ранение грудной клетки.

На места происшествия правоохранители обнаружили пистолет и ряд других вещественных доказательств. Все изъятое направили на экспертизу.

Злоумышленника, который ранее привлекался к уголовной ответственности, оперативно задержали патрульные полицейские неподалеку совершения преступления.

Сведения относительно этого события внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1. ст. 121 и ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о причинении тяжких телесных повреждений и совершение хулиганских действий.

Злоумышленника задержали и сообщили ему о подозрении. Вскоре суд изберет ему меру пресечения.

За содеянное мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

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