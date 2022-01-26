В Ивано-Франковске мужчина занимался сексом с подругами, а видео публиковал в Интернете

Некоторые женщины были против того, что мужчина распространял видео в Интернете.
В Ивано-Франковске мужчина снимал на видео секс с подругами и публиковал это на одном из сайтов.
Об этом сообщает издание "Галка".
По данным СМИ, мужчина записывал видео интима со своими подругами и публиковал пикантные кадры на одном из популярных сайтов.
В то же время, не все его партнерши давали согласие на распространение интимного видео. Издание не сообщает, сколько женщин пострадало из-за действий мужчины.
Издание сообщило, что в среду, 26 января, в доме подозреваемого уже прошли обыски. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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