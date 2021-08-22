В Ивано-Франковске мужчина жестоко убил своего товарища, к которому пришел в гости (фото)

В Ивано-Франковске мужчина жестоко убил своего товарища, к которому пришел в гости (фото)

Злоумышленник несколько раз ударил своего знакомого ножом в грудь.

В субботу, 21 августа, житель Ивано-Франковска обнаружил своего соседа мертвым. Сообщение о происшествии правоохранители получили в 13:00.

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Как рассказали в полиции области, при осмотре на теле погибшего правоохранители обнаружили следы насильницькоӥ смерти.

Полицейские установили, что 51-летний погибший распивал у себя дома алкогольные напитки с 42-летним товарищем. Вдруг между нетрезвыми мужчинами возник словесный конфликт, в ходе которого злоумышленник схватил в руки нож и нанес потерпевшему ряд ударов в грудную клетку. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

ГУ Национальной полиции в Ивано-Франковской области.

Уже через несколько часов правоохранители разыскали и задержали подозреваемого в преступлении.

ГУ Национальной полиции в Ивано-Франковской области.

Сейчас решается вопрос об объявлении ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Житомирской области мужчина зарезал женщину во время конфликта.

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