В Ивано-Франковске мужчина жестоко убил своего товарища, к которому пришел в гости (фото)

Злоумышленник несколько раз ударил своего знакомого ножом в грудь.
В субботу, 21 августа, житель Ивано-Франковска обнаружил своего соседа мертвым. Сообщение о происшествии правоохранители получили в 13:00.
Как рассказали в полиции области, при осмотре на теле погибшего правоохранители обнаружили следы насильницькоӥ смерти.
Полицейские установили, что 51-летний погибший распивал у себя дома алкогольные напитки с 42-летним товарищем. Вдруг между нетрезвыми мужчинами возник словесный конфликт, в ходе которого злоумышленник схватил в руки нож и нанес потерпевшему ряд ударов в грудную клетку. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.
Уже через несколько часов правоохранители разыскали и задержали подозреваемого в преступлении.
Сейчас решается вопрос об объявлении ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в Житомирской области мужчина зарезал женщину во время конфликта.