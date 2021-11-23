В Ивано-Франковске на балконе многоэтажки поселилось 25 летучих мышей: фото

В Ивано-Франковске на балконе многоэтажки поселилось 25 летучих мышей: фото

По словам спасателя, соседство с летучими мышами безопасно для людей.

В Ивано-Франковске в многоэтажке на балконе квартиры поселились 25 летучих мышей. Их забрали сотрудники Ивано-Франковской городской аварийно-спасательной службы.

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Об этом сообщил директор Ивано-Франковской городской спасательной службы Олег Бевский, пишет "Общественное".

Летучие мыши поселились на улице Довженко на балконе седьмого этажа. Это услышала владелица квартиры и обратилась за помощью.

"Летучие мыши должны были уже в спячке быть. Но, поскольку погода теплая, животные проснулись и начали шуршать у женщины на балконе. Мы забрали 25 летучих мышей, положили их в бумажный ящик", — сказал Олег Бевский.

По словам спасателя, соседство с летучими мышами безопасно для людей. После того, как их забрали с балкона, летучих мышей вероятно поместят в Галицкий национальный природный парк.

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