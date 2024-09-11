В Ивано-Франковске неизвестные избили военного: полиция отреагировала (видео)

Нападавших зафиксировали очевидцы на видео.
В Ивано-Франковске неизвестные избили военного. Их сейчас разыскивают.
Об этом сообщила "Ивано-Франковская правда".
Полиция отреагировала
Как детализировали в полиции Ивано-Франковской области, по факту драки между молодыми людьми и участником боевых действий прикарпатские полицейские начали уголовное производство.
"11 сентября в Ивано-Франковское районное управление полиции позвонил по телефону житель города и сообщил, что стал очевидцем драки между молодыми людьми и мужчиной в военной форме. Мужчина рассказал, что снял фрагмент столкновения на мобильный телефон и передал видео следователям. Полицейские немедленно отреагировали на обращения и уехали на место происшествия"
Пострадавшим оказался 40-летний участник боевых действий, но в полицию мужчина пока не обращался. Его местонахождение пытаются установить.
По факту происшествия следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство, совершенное группой лиц) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители выясняют обстоятельства инцидента и устанавливают всех участников конфликта.
Ранее полицейские задержали подозреваемого в избиении ветерана в Смеле. Против него возбудили уголовные производства сразу по четырем статьям. Фигуранту грозит до 12 лет тюрьмы.
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