В Ивано-Франковске неизвестные избили военного: полиция отреагировала (видео)

В Ивано-Франковске неизвестные избили военного. Их сейчас разыскивают.

Об этом сообщила "Ивано-Франковская правда".

В Ивано-Франковске неизвестные набросилась на мужчину в военной форме

Полиция отреагировала

Как детализировали в полиции Ивано-Франковской области, по факту драки между молодыми людьми и участником боевых действий прикарпатские полицейские начали уголовное производство.

"11 сентября в Ивано-Франковское районное управление полиции позвонил по телефону житель города и сообщил, что стал очевидцем драки между молодыми людьми и мужчиной в военной форме. Мужчина рассказал, что снял фрагмент столкновения на мобильный телефон и передал видео следователям. Полицейские немедленно отреагировали на обращения и уехали на место происшествия"

Пострадавшим оказался 40-летний участник боевых действий, но в полицию мужчина пока не обращался. Его местонахождение пытаются установить.

По факту происшествия следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство, совершенное группой лиц) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители выясняют обстоятельства инцидента и устанавливают всех участников конфликта.

Ранее полицейские задержали подозреваемого в избиении ветерана в Смеле. Против него возбудили уголовные производства сразу по четырем статьям. Фигуранту грозит до 12 лет тюрьмы.

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