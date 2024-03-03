В Ивано-Франковске неизвестные нападают на местных жителей – жестоко бьют и применяют газовый баллончик (видео)

По Сети распространили видео, на которых неизвестные нападают на жителей Ивано-Франковска, в том числе и пожилых людей. Свои преступления они снимают на камеру и публикуют в закрытых каналах.

Как пишут паблики, кто-то собрал "банду" из "псевдоскинхедов", которая теперь занимается избиением людей без причины.

Полиция области начала уголовное производство.

"Во время мониторинга социальных сетей, полицейские обнаружили видео на котором неизвестные лица совершают противоправные действия к жителям Ивано-Франковска, в частности пожилым людям. На видео правонарушители наносили случайным прохожим телесные повреждения, а также применяли газовые баллончики. За помощью к правоохранителям никто не обращался, никаких обращений в полицейские также не поступало", - говорится в сообщении полиции.

Полиция Прикарпатья сразу начала уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители проверяют изложенную в Сети информацию по избиению рядовых людей, устанавливают пострадавших и всех причастных к хулиганским действиям. Следственные действия продолжаются.

Полиция Прикарпатья также обращается к неравнодушным жителям: если Вам известна информация об указанных и аналогичных правонарушениях или о лицах, совершающих противоправные действия, сообщайте на спецлинию "102". Анонимность гарантирована!

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