В Ивано-Франковске общественный туалет "взял в заложники" посетителя: что произошло

В Ивано-Франковске общественный туалет "взял в заложники" посетителя: что произошло

Жителя города заблокировало в общественном туалете, потому что исчез свет.

В Ивано-Франковске горожанин "застрял" в общественном туалете. Из-за отсутствия света его заблокировало.

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Об этом сообщает "Галицкий корреспондент".

Инцидент произошел в общественном туалете позади стоматологической поликлиники. Его рассмотрели на оперативном совещании у городского головы Ивано-Франковска Руслана Марцинкива.

"Знаю, что в туалете возле стоматкорпуса застрял человек. Что там случилось, сколько времени это продолжалось?", — спросил Марцинкив у подчиненных.

Как сообщила директор департамента стратегического развития и цифровых трансформаций Зореслава Гелеван, мужчине помогли и освободили его из туалета, где он был заблокирован.

“Свет выбил, дверь закрылась – это длилось где-то до получаса. Там электрический замок, может быть, нужно поменять”, – сказала она.

Напомним, что в городе Южный Одесской области на территории будущего скейт-парка для молодежи строят зеркальную туалет. На ее возведение из местного бюджета было выделено почти 3 млн грн.

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