В Ивано-Франковске объяснили причины приказа о 10-дневном сроке прибытия в ТЦК

Приказ о прибытии в Территориальный центр комплектации издается всякий раз, когда продолжается действие военного положения и мобилизации.

В Ивано-Франковском городском Территориальном центре комплектации и социальной поддержки (ТЦК и СП) прокомментировали появление приказа "О проведении всеобщей мобилизации". В документе говорится об обязательности явки военнообязанных в городской ТЦК в 10-дневный срок.

Соответствующее разъяснение появилось на Facebook-странице Ивано-Франковского ТЦК и СП.

"Такой приказ кажется каждый раз, как продолжается действие военного положения и мобилизации на основании продления срока военного положения Указом Президента Украины", — говорится в сообщении.

В учреждении пояснили, что основная цель этого приказа – это повторное оповещение военнообязанных области для их последующей явки в ТЦК в установленный срок, то есть в течение 10 дней, для уточнения их военно-учетных данных.

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"Во время визита в ТЦК и СП военнообязанном при себе необходимо иметь военный билет, паспорт, медицинские книги, документы, предоставляющие право на отсрочку. Мобилизация в Украине продолжается с 24 февраля 2022 года и в настоящее время не прекращалась!" — подчеркнули в ТЦК, в который раз напомнив, что за уклонение или нарушение правил мобилизации действующее законодательство определяет как административную, так и уголовную ответственность.

Напомним, срок действия военного положения и мобилизации в Украине продлен с 20 мая 2023 года сроком на 90 суток, то есть до 18 августа 2023 года.

Как сообщалось, приказ О проведении общей мобилизации начальник Ивано-Франковского городского ТЦК и СП подписал во вторник, 13 июня, почти через месяц после продления действия военного положения.

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