В Ивано-Франковске оштрафовали священника за торговлю капустой на улице

В Ивано-Франковске оштрафовали священника за торговлю капустой на улице

Священнослужитель торговал в неустановленном для этого месте.

Священник УГКЦ, возглавляющий один из приходов в Городенковском районе Ивано-Франковской области, предстал перед законом за торговлю в неустановленном месте. Ивано-Франковский городской суд привлек его к административной ответственности и оштрафовал на 51 гривну.

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Как сообщает "Курс", 29 октября полицейские составили на священника протокол за то, что он продавал капусту в Ивано-Франковске в неустановленном для этого месте — у дома №32 по улице Молодежной.

Священнослужитель признал свою вину и сказал, что искренне раскаивается в совершенном правонарушении.

Суд признал его виновным и оштрафовал на 51 гривну без конфискации овощей. Также священник должен оплатить 454 грн. судебного сбора.

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