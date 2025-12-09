В Ивано-Франковске осудили женщину из-за "аморального поведения": что она сделала

Женщина продавала пикантные видео / © unsplash.com

Ивано-Франковский городской суд признал виновной местную жительницу в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 301 и ч. 3 ст. 301 Уголовного кодекса Украины (изготовление, распространение и сбыт порнографической видеопродукции, совершенное повторно).

Суд назначил ей наказание в виде 3 лет лишения свободы, однако освободил от его отбывания с установлением испытательного срока продолжительностью 1 год.

Об этом говорится в приговоре суда.

«Заработок» через Telegram

Согласно материалам суда, обвиняемая, которая имеет на иждивении малолетнего ребенка и не работает, решила «подзаработать» из-за тяжелого материального положения.

она изготовила видеопродукцию порнографического характера и продала их через Telegram. Об этом узнала полиция и открыла уголовное производство.

Что рассказала женщина

Обвиняемая полностью признала свою вину, искренне раскаялась и объяснила, что пошла на преступление из-за трудного материального положения (смерть гражданского мужа, отсутствие родителей и воспитание малолетнего ребенка).

Приговор суда

Суд пришел к выводу, что исправление обвиняемой возможно без ее изоляции от общества и применил положения ст. 75 УК Украины (Освобождение от отбывания наказания с испытанием).