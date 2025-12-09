- Дата публикации
В Ивано-Франковске осудили женщину из-за "аморального поведения": что она сделала
В Ивано-Франковске осудили женщину, которая продавала свои пикантные видео.
Ивано-Франковский городской суд признал виновной местную жительницу в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 301 и ч. 3 ст. 301 Уголовного кодекса Украины (изготовление, распространение и сбыт порнографической видеопродукции, совершенное повторно).
Суд назначил ей наказание в виде 3 лет лишения свободы, однако освободил от его отбывания с установлением испытательного срока продолжительностью 1 год.
Об этом говорится в приговоре суда.
«Заработок» через Telegram
Согласно материалам суда, обвиняемая, которая имеет на иждивении малолетнего ребенка и не работает, решила «подзаработать» из-за тяжелого материального положения.
она изготовила видеопродукцию порнографического характера и продала их через Telegram. Об этом узнала полиция и открыла уголовное производство.
Что рассказала женщина
Обвиняемая полностью признала свою вину, искренне раскаялась и объяснила, что пошла на преступление из-за трудного материального положения (смерть гражданского мужа, отсутствие родителей и воспитание малолетнего ребенка).
Приговор суда
Суд пришел к выводу, что исправление обвиняемой возможно без ее изоляции от общества и применил положения ст. 75 УК Украины (Освобождение от отбывания наказания с испытанием).