На суде женщина вину признала и раскаялась.

В Ивано-Франковске осудили женщину из-за ее секс -видео, которое она сбросила из-за мессенджера мужчине.

Об этом идет речь в приговоре Ивано-Франковского городского суда Ивано-Франковской области.

По данным суда, женщина изготовила два видео, на которых она занимается сексом с неизвестным. Она во время общения с другим мужчиной сбросила ему в телеграммы эти кадры. Женщину обвинили в распространении порнографии.

В ходе досудебного следствия женщина вину признала и заключила соглашение с прокурором.

На суде женщина вину признала и раскаялась, подтвердив, что добровольно согласилась на соглашение со следствием.

Суд признал женщину виновной по ч.2 ст. 301 УК Украины и оштрафовал на 34 тысяч гривен.

Приговор суда / Фото: Единый государственный реестр судовых решений

Напомним, в Закарпатской области к 8 годам лишения свободы приговорили несовершеннолетнего, сбросившего в школьный чат видео полового акта со школьницей.

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