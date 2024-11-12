В Ивано-Франковске парня "скрутили" и отправили в ТЦК: что известно о скандале

В Ивано-Франковске произошел инцидент "со многими вопросами": полицейские якобы задержали мужчину с документами об отсрочке от мобилизации. Девушка задержанного утверждает, что у него забрали телефон и принудительно увезли в больницу проходить ВЛК. Впоследствии парень вышел на связь и рассказал, что с ним случилось. Все подробности – читайте в эксклюзиве ТСН.ua.

Инцидент в Ивано-Франковске

В понедельник, 11 ноября, в Сети появилась информация, что в Ивано-Франковске мужчину якобы задержали полицейские и люди в одежде без опознавательных знаков. И все это несмотря на то, что у него были все необходимые документы, свидетельствовавшие об исключении с воинского учета по состоянию здоровья. Момент задержания попал на видео.

Девушка задержанного утверждает, что у него забрали телефон и принудительно увезли в больницу проходить ВЛК. Ее парень, которого зовут Константин, со временем вышел на связь, и сказал, что работники ТЦК и СП сами сделали ему военный билет и подписали за него документы. Он отказывался это делать, потому что имел справку о непригодности по состоянию здоровья.

После этого мужчину, как пишет его девушка, увезли в Ровно. Между тем, ее аккаунт в Telegram якобы сломали и от ее имени просили знакомых отправить 7100 грн на карточку.

"Это произошло быстро и именно в момент, когда у Кости забрали телефон… Я думаю это было сделано специально", – рассказала девушка.

Она добавила, что ее парень несколько раз выходил на связь по телефону мужчины, который был с ним. Потом их разделили, а Константина перевезли в новое место, где отдали телефон и сказали ждать. А в два часа ночи парень написал, что его везут в Ровно.

Реакция ТЦК

Ситуацию прокомментировали в Ивано-Франковском ТЦК и СП. Там сообщили, что мужчина по требованию показать документы, предоставляющие право на отсрочку, показал заключение Северодонецкой ВЛК, выданное в 2021 году. У правоохранителей этот документ вызвал подозрения, поэтому гражданина забрали в областной объединенный центр мобилизации для выяснения всех деталей.

Повторно проходить военно-врачебную комиссию гражданин отказался. В ТЦК говорят, что он начал вести себя агрессивно, поэтому медики вызвали следственно-оперативную группу.

"При изучении военно-учетных документов медики обратили внимание, что отсрочку данный гражданин получил согласно статье 38, предусматривающей исключение с воинского учета в связи с тяжелыми заболеваниями сердца. Однако в документе с явными признаками некачественной подделки был указан совсем другой диагноз", – говорится в сообщении.

Более того, медицинские работники во время детального осмотра документа выявили явные признаки подделки на печати выдавшего его органа. В связи с отсутствием военно-учетных документов у мужчины, он был отправлен в учебный центр для прохождения курса базовой общевойсковой подготовки. А сам документ, имеющий признаки подделки, был направлен на экспертизу.

"Никто не будет освобожден от ответственности. Каждый понесет суровое наказание — как те, кто покупает справки, так и те, кто продает", — подчеркнули в ТЦК.

"Липовые" документы

В последнее время все чаще появляются сообщения, что военнообязанные украинцы пользуются "липовыми" документами. В частности, для того, чтобы пересечь границу.

Так недавно и в пункте пропуска "Вилок" пограничники Мукачевского отряда предотвратили попытку незаконного пересечения границы. Попасть в Венгрию с фейковыми документами попробовал 34-летний житель Черкасской области. Мужчина прибыл в пункт пропуска вместе со своим 62-летним отцом.

В качестве основания для выезда за границу во время военного положения мужчина предоставил инспектору медицинское заключение о наличии у его отца нарушения функций организма, из-за которых неизлечимо больные лица не могут самостоятельно передвигаться, обслуживать себя и требуют социальной услуги по уходу на непрофессиональной основе. Однако пограничники заметили странную информацию в документах мужчины, что вызвало подозрения в подделке документа.

Подделываются не только медицинские справки, но и паспорта и документы ТЦК. Однако, по словам начальника пресс-службы ГНСУ в Черновицкой области Игоря Заруднева, такие документы тщательно проверяются.

Юные бизнесмены

А в Одесской области местный подросток пытался незаконно переправить восьмерых мужчин за границу. Ночные путешественники пытались незаметно пробраться через кукурузные поля в Молдову через Приднестровский сегмент границы.

Охранники госграницы использовали коптер с тепловизором, чтобы быстро обнаружить потенциальных беглецов. Несмотря на требования остановиться, мужчины пытались скрыться от пограничников, но предупредительные выстрелы вверх остановили их.

Как выяснилось, 16-летний местный вожак прокрутил сделку по незаконной переправке мужчин за границу. Своих клиентов он нашел через телеграмм-канал, а стоимость "услуги" переправки варьировалась от 7 до 10 тысяч долларов США. Однако бизнес-схема юного предпринимателя прогорела.

В отношении переправщика направлено сообщение в Нацполицию, поскольку в его действиях усматриваются признаки уголовного преступления, ответственность за которое предусмотрена ст. 332 УК Украины (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины). Относительно задержанных мужчин составлены админпротоколы, дела направили в суд.

Еще один юный предприниматель за 10-15 тысяч долларов помогал уклонистам выезжать за пределы Украины. Под видом юридических услуг 22-летний юрист предлагал военнообязанным помощь по выезду за границу.

В настоящее время руководителю юридической фирмы сообщено о подозрении и избрана мера пресечения. Устанавливается причастность других лиц к совершению уголовного преступления. Молодому человеку грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

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