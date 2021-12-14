В Ивано-Франковске патрульные дважды за сутки остановили нетрезвого 41-летнего водителя: фото

В Ивано-Франковске патрульные дважды за сутки остановили нетрезвого 41-летнего водителя: фото

На мужчину составили два протокола.

В Ивано-Франковске на протяжении суток патрульные дважды остановили нетрезвого 41-летнего водителя.

"Вчера, около 2:00 часов ночи, на улице Украинской Дивизии патрульные обратили внимание на автомобиль Volkswagen, у которого была техническая неисправность. Инспекторы остановили автомобиль и во время общения с водителем увидели признаки наркотического опьянения. Пройти опрос мужчина отказался", — рассказали в патрульной полиции Ивано-Франковской области.

Инспекторы составили на водителя админматериалы и отстранили от управления.

Но впоследствии, уже другому экипажу патрульных снова встретился тот же автомобиль за рулем которого находился тот же водитель.

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Патрульные вторично предложили водителю пройти обследование, на что мужчина согласился. Результат врача – мужчина находится в состоянии опьянения.

В итоге гражданин получил два протокола по ст.130 (Управление в состоянии опьянения или отказ прохождения ввиду состояния опьянения) КУоАП.

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