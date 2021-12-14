В Ивано-Франковске патрульные дважды за сутки остановили нетрезвого 41-летнего водителя: фото

На мужчину составили два протокола.
В Ивано-Франковске на протяжении суток патрульные дважды остановили нетрезвого 41-летнего водителя.
"Вчера, около 2:00 часов ночи, на улице Украинской Дивизии патрульные обратили внимание на автомобиль Volkswagen, у которого была техническая неисправность. Инспекторы остановили автомобиль и во время общения с водителем увидели признаки наркотического опьянения. Пройти опрос мужчина отказался", — рассказали в патрульной полиции Ивано-Франковской области.
Инспекторы составили на водителя админматериалы и отстранили от управления.
Но впоследствии, уже другому экипажу патрульных снова встретился тот же автомобиль за рулем которого находился тот же водитель.
Патрульные вторично предложили водителю пройти обследование, на что мужчина согласился. Результат врача – мужчина находится в состоянии опьянения.
В итоге гражданин получил два протокола по ст.130 (Управление в состоянии опьянения или отказ прохождения ввиду состояния опьянения) КУоАП.
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