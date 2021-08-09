В Ивано-Франковске патрульные случайно остановили двух мужчин, которые ехали убивать местного предпринимателя

В Ивано-Франковске патрульные случайно остановили двух мужчин, которые ехали убивать местного предпринимателя

Подозреваемыми являются 26-летний уроженец Беларуси и 29-летний житель Киева.

В Ивано-Франковске патрульные случайно остановили автомобиль, в котором обнаружили оружие. Впоследствии выяснилось, что водитель и пассажир авто приехали, чтобы убить местного предпринимателя.

Об этом сообщили в департаменте стратегических расследований Нацполиции.

Также читайте Заказное убийство американца: украинскому киллеру и заказчику грозит пожизненное заключение

По данным полиции, патрульные вечером остановили автомобиль, на заднем сиденье которого было оружие, пакеты с пластиковыми бутылками, наполненными легковоспламеняющейся жидкостью, GPS-трекер и два комплекта номерных знаков.

29-летнего жителя Киева и 26-летнего уроженца Беларуси задержали. Сотрудники управления стратегических расследований в Ивано-Франковской области выяснили, что целью приезда мужчин в Прикарпатье была подготовка к убийству. Жертвой должен был стать местный предприниматель.

Задержанным объявили о подозрении в подготовке к умышленному убийству на заказ по предварительному сговору группой лиц (ч. 1 ст. 14 п. 11 п. 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины) и незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ч. 1 ст. 263 УК Украины). Их будут держать под стражей без возможности внесения залога. Правоохранители устанавливают заказчиков убийства.

Напомним, в Запорожье предприниматель расстрелял из пистолета двух мужчин, которые ворвались в его магазин и напали на него. В результате нападающих госпитализировали в больницу с ранениями.

Новости Украины: по подозрению в заказном убийстве задержали двух человек

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку