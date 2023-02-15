В Ивано-Франковске пенсионер задушил своего товарища: фото

Во вторник, 14 февраля, 70-летний житель Ивано-Франковска задушил 67-летнего приятеля во время застолья.

Об этом сообщили в полиции Ивано-Франковской области.

Сообщения об убийстве полицейские получили около 23 часов.

Правоохранители установили, что 70-летний житель Ивано-Франковска дома распивал спиртные напитки с 67-летним приятелем, жителем села Одаи, Тисменицкой ТГ. Во время застолья между мужчинами возник спор, переросший в драку, во время которого 70-летний пенсионер начал душить приятеля, который в результате умер на месте.

Фото: ГУ Национальной полиции в Ивано-Франковской области.

Злоумышленник вскоре вызвал скорую помощь. Однако медики только констатировали смерть потерпевшего.

Фото: ГУ Национальной полиции в Ивано-Франковской области.

Во время осмотра места происшествия полицейские обнаружили и изъяли доказательства, подтверждающие причастность ивано-франковца к совершению тяжкого преступления.

Мужчину задержали и уже сообщили ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса. Вскоре суд изберет меру пресечения. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, 43-летний житель Львовщины убил своего знакомого из-за ревности.

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