В Ивано-Франковске по улицам прогуливался голый мужчина
Полиция выясняет обстоятельства появления обнаженного мужчины.
Вечером на улице Волчинецкой в Ивано-Франковске прохожие заметили мужчину без одежды. Очевидцы оценивают его возраст примерно в 30 лет.
Об этом пишет издание Галка.
На месте происшествия работали полицейские, которые выясняли обстоятельства инцидента. Причины такого поведения и состояние мужчины на данный момент неизвестны.
Пресс-секретарь патрульной полиции Ивано-Франковской области Кристина Мриглид сообщила, что мужчину госпитализировали в медицинское учреждение для оказания помощи.
