Украина
240
1 мин

В Ивано-Франковске по улицам прогуливался голый мужчина

Полиция выясняет обстоятельства появления обнаженного мужчины.

Вера Хмельницкая
Мужчина

Мужчина / © "Галка"

Вечером на улице Волчинецкой в Ивано-Франковске прохожие заметили мужчину без одежды. Очевидцы оценивают его возраст примерно в 30 лет.

Об этом пишет издание Галка.

На месте происшествия работали полицейские, которые выясняли обстоятельства инцидента. Причины такого поведения и состояние мужчины на данный момент неизвестны.

Пресс-секретарь патрульной полиции Ивано-Франковской области Кристина Мриглид сообщила, что мужчину госпитализировали в медицинское учреждение для оказания помощи.

© "Галка"

Напомним, ранее мы писали о том, что голый мужчина попытался изнасиловать всадницу на лошади. 18-летний румын напал на женщину во время ее прогулки верхом.

