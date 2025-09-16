В Ивано-Франковске по улицам прогуливался голый мужчина

Мужчина / © "Галка"

Вечером на улице Волчинецкой в Ивано-Франковске прохожие заметили мужчину без одежды. Очевидцы оценивают его возраст примерно в 30 лет.

Об этом пишет издание Галка.

На месте происшествия работали полицейские, которые выясняли обстоятельства инцидента. Причины такого поведения и состояние мужчины на данный момент неизвестны.

Пресс-секретарь патрульной полиции Ивано-Франковской области Кристина Мриглид сообщила, что мужчину госпитализировали в медицинское учреждение для оказания помощи.

