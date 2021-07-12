В Ивано-Франковске подорожал проезд в общественном транспорте: сколько придется платить

Оплатить транспортной карточкой "Галка" будет дешевле.

С сегодняшнего дня, 12 июля, в Ивано-Франковске выросла стоимость проезда в общественном транспорте. За поездку в частных маршрутках теперь придется заплатить не 6, а 8 гривен, а стоимость одной поездки в коммунальном транспорте — в троллейбусах и автобусах составляет 10 гривен.

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Соответствующее решение исполком принял еще на прошлой неделе, 6 июля. Об этом сообщил мэр города Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

Сэкономить можно, если рассчитываться за проезд в коммунальном транспорте не наличными, а бесконтактной банковской картой или с помощью SMS. Тогда стоимость составит не 10, а 8 грн. Еще дешевле будет, если оплатить транспортной карточкой "Галка". Тогда стоимость поездки составит 6 грн, а при оплате студенческой карточкой "Галка" — 5 грн.

Мэр отметил, что сейчас только четверть начелення города користуетьчя карточкой "Галка", поэтому власть хочет побудить пассажиров рассчитываться по безналу. Также местные власти планируют продлить период, в течение которого можно бесплатно пересесть на другой транспорт.

"Также напоминаю, что действует период бесплатной валидации для пересадки. Сейчас он составляет 30 минут. Но будем работать над тем, чтобы его увеличить до 45. Поэтому призываю общество выбирать именно "Галку" для оплаты за проезд. С ней — дешевле", — подытожил Руслан Марцинкив.

Напомним, во Львове и области в очередной раз перевозчики подняли стоимость проезда в пригородных и междугородных маршрутках. Теперь за поездку в пригородном транспорте (одна остановка) придется отдать не 10, а 12 гривен.

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