В Ивано-Франковске полиция не пустила на протест в Киев пассажиров без COVID-документов: видео

Между пассажирами и правоохранителями возник спор.

В Ивано-Франковске правоохранители остановили автобус с пассажирами, которые ехали в Киев на акцию против принудительной вакцинации. Инцидент произошел во вторник, 2 ноября, около 22:00.

Как сообщает "Репортер" со ссылкой на собственные источники, в транспортном средстве находилось около 35 человек без COVID-документов.

Между пассажирами и правоохранителями возник спор, впоследствии после которого все разошлись.

После появления полицейских водитель автобуса отказался везти пассажиров в столицу.

Напомним, похожая ситуация возникла в Каменце-Подольском Хмельницкой области. Там остановленные полицией пассажиры двух микроавтобусов без справок о вакцинации вышли на протес и перекрыли дорогу.

Как уже сообщалось, в Киеве с утра 3 ноября под Радой собрались на протест люди с требованием не принуждать к вакцинации от коронавируса, не препятствовать работе без вакцинации, а также отменить дистанционное образование и отменить карантинные ограничения.

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