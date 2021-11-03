В Ивано-Франковске полиция не пустила на протест в Киев пассажиров без COVID-документов: видео

Между пассажирами и правоохранителями возник спор.
В Ивано-Франковске правоохранители остановили автобус с пассажирами, которые ехали в Киев на акцию против принудительной вакцинации. Инцидент произошел во вторник, 2 ноября, около 22:00.
Как сообщает "Репортер" со ссылкой на собственные источники, в транспортном средстве находилось около 35 человек без COVID-документов.
Между пассажирами и правоохранителями возник спор, впоследствии после которого все разошлись.
После появления полицейских водитель автобуса отказался везти пассажиров в столицу.
Напомним, похожая ситуация возникла в Каменце-Подольском Хмельницкой области. Там остановленные полицией пассажиры двух микроавтобусов без справок о вакцинации вышли на протес и перекрыли дорогу.
Как уже сообщалось, в Киеве с утра 3 ноября под Радой собрались на протест люди с требованием не принуждать к вакцинации от коронавируса, не препятствовать работе без вакцинации, а также отменить дистанционное образование и отменить карантинные ограничения.
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