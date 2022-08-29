В Ивано-Франковске полностью восстановлено централизованное включение сирен

Об этом сообщает глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук.

Частично все еще есть неполадки в подаче сигналов воздушной тревоги в Тисменицком, Городенковском, Тлумацком и Снятинском районах.

Над устранением этих проблем продолжает работать аварийная бригада. В ближайшее время все неисправности будут отремонтированы.

«Следите за дальнейшими уведомлениями», — говорится в сообщении.

Также читайте Житель Прикарпатья "сливал" белорусам информацию об ВСУ

Как сообщалось, в Днепре под суд отправили "поклонника" кафиров. Местный житель активно продвигал в соцсетях антиукраинский контент. Интернет-агитатору, поддерживавшему оккупанта, огласили приговор — приговорил к пяти годам заключения с конфискацией имущества.

Читайте также:

Оккупанты в Донецке временно, а Украина и жизнь на Донбасс вернутся обязательно!