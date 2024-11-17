В Ивано-Франковске преподаватель проводил занятия на русском: все, что известно о языковом скандале в вузе

По словам студента, во время первого занятия преподаватель предупредил, что будет вести пары на русском, ведь переехал в Ивано-Франковск из Донецка.

Преподаватель Ивано-Франковского национального медицинского университета проводил занятия на русском, а не на украинском языке. На замечание одного из студентов он отреагировал "агрессивно" и, по его словам, сменил предварительные оценки на отрицательные.

Об этом рассказал и поделился видео на своей странице в соцсети Instagram студент пятого курса медуниверситета во Франковске Денис Дудко.

После жалобы и огласки в университете была назначена служебная проверка.

Как написал Денис Дудко, на занятиях по нейрохирургии преподаватель говорил по-русски. Действительно, на видео, которым поделился парень, можно услышать голос преподавателя, диктующего материал частично на русском языке.

Что известно об инциденте

В комментарии для местного издания "Репортер" Денис рассказал, что во время первого занятия преподаватель предупредил: будет вести пары на русском, чтобы студенты не писали на него докладные.

"На первой паре меня не было, потому что я отпросился — был на работе. На следующую пару я опоздал, извинился за опоздание. Он спрашивает: "Это кто? Денис?" Я говорю: "Нет, Денис". И все началось: слово за слово.

По словам Дениса, в ответ на это преподаватель выправил ему уже полученные оценки на отрицательные. Эти оценки он получил у другого преподавателя за отработку пропущенного предыдущего занятия. Далее преподаватель продолжил вести занятия немного суржиком, немного на украинском, но впоследствии снова перешел на русский.

"Я сказал, кладите мне н/б, потому что я не могу это слушать. До свидания. И ушел с пары", – говорит Денис.

По словам студента, одногруппники его не поддержали – аргументировали тем, что профессор – переселенец.

Администрация Ивано-Франковского национального медицинского университета сообщила о начале служебной проверки по использованию преподавателем русского во время занятий.

"Уверяем, что Ивано-Франковский национальный медицинский университет в лице ректора осуждает какие-либо действия по использованию русского языка в образовательном процессе, что в настоящее время является не только вопросом морали, а также противоречит Закону Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" и законодательству об образовании", – говорится в сообщении вуза.

Результаты работы специальной комиссии обещают опубликовать впоследствии.

Реакция председателя Ивано-Франковска

На инцидент в медуниверситете отреагировал и мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, который назвал проведение лекций на русском "недопустимым".

"Преподаватель, который не умеет вести пару на украинском языке, не должен преподавать в Украине. Эта ситуация свидетельствует, что у языковых волонтеров есть очень много работы. Даже здесь, в нашем городе", – заявил Марцинкив.

Напомним, на днях в одном из книжных магазинов Киева произошел "языковой конфликт". Полиция уже отреагировала на произошедшее.

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