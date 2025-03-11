В Ивано-Франковске прогремел взрыв возле железнодорожного вокзала, есть пострадавшие – СМИ (фото)

Взрывы не повлияли на работу вокзала.
Во вторник, 11 марта, вечером в Ивано-Франковске прогремели взрывы у железнодорожного вокзала. На месте работают правоохранители, медики и другие службы.
Об этом сообщили местные СМИ и пользователи соцсетей.
Как сообщили "Галке ", в результате взрыва есть жертвы.
В то же время, как сообщили в Укрзализныце, взрывы произошли вне вокзала. Пассажиры и работники вокзала не пострадали. Все поезда курсируют по графику, и вокзал работает в обычном режиме.
На месте происшествия работают стражи порядка, которые выясняют обстоятельства взрыва и его причины. Информация о других деталях происшествия уточняется.
Напомним, в Вышгородском районе под Киевом речь также шла о ряде взрывов 11 марта. Это следствие контролируемых работ взрывотехников.
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