В Ивано-Франковске прогремел взрыв возле железнодорожного вокзала, есть пострадавшие – СМИ (фото)

Взрывы не повлияли на работу вокзала.

Во вторник, 11 марта, вечером в Ивано-Франковске прогремели взрывы у железнодорожного вокзала. На месте работают правоохранители, медики и другие службы.

Об этом сообщили местные СМИ и пользователи соцсетей.

Как сообщили "Галке ", в результате взрыва есть жертвы.

В то же время, как сообщили в Укрзализныце, взрывы произошли вне вокзала. Пассажиры и работники вокзала не пострадали. Все поезда курсируют по графику, и вокзал работает в обычном режиме.

В Ивано-Франковске на вокзале произошел взрыв, есть жертвы

Последствия взрыва

На месте происшествия работают стражи порядка, которые выясняют обстоятельства взрыва и его причины. Информация о других деталях происшествия уточняется.

Напомним, в Вышгородском районе под Киевом речь также шла о ряде взрывов 11 марта. Это следствие контролируемых работ взрывотехников.

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