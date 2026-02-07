- Дата публикации
В Ивано-Франковске произошли взрывы: власти заявили о тяжелой ситуации
По словам городского головы, ситуация в энергосистеме тяжелая, а потому графики отключений могут быть жесткими.
Утром 7 февраля в Ивано-Франковске произошли взрывы. Для областного центра была повышенная опасность из-за БПЛА. В результате утренней атаки ситуация в энергосистеме тяжелая.
Об этом сообщили местные медиа и мониторинговые каналы.
«В Ивано-Франковске был слышен звук взрыва», — сообщают корреспонденты «Общественного».
Мэр областного центра Руслан Марцинкив подчеркнул, что в Ивано-Франковской общине работают подразделения противовоздушной безопасности.
«Работает ПВО», — лаконично сообщил он.
Детали от власти о ситуации
Впоследствии городской голова отметил, что после атаки ситуация в энергетике чрезвычайно сложна. Несмотря на работу ПВО, есть повреждения инфраструктуры. Именно поэтому отключение света может быть продолжительным.
«Обращаюсь к франковцам с пониманием отнестись к ситуации. Нужно произвести запас воды. Зарядите устройства. Мы понимаем, что это может оказаться не единственный удар. Чрезвычайно сложные условия», — добавил Марцинков.
Напомним, ранее Руслан Марцинкив обратился к жителям города с важным предупреждением. Поскольку была совершена атака на объекты энергетики, то в Ивано-Франковске, отметил он, возможны значительные перебои с электроэнергией. Мэр также просил людей запастись водой.