В Ивано-Франковске пропала без вести 16-летняя девушка: фото

Полиция объявила в розыск несовершеннолетнюю жительницу Ивано-Франковска.

В Ивано-Форанковске пропала без вести 16-летняя Анастасия Галий. Девушка во вторник, 21 декабря, около 14 часов ушла из дома и до сих пор ее местонахождение неизвестно.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Ивано-Франковской области.

Приметы разыскиваемой: рост 165 см, худощавого телосложения, волосы длинные русые, глаза карие.

Несовершеннолетняя была одета в спортивные брюки бежевого цвета, куртку черного цвета, бежевую кепку и обутая в белые кроссовки.

Пропала в Ивано-Франковске 16-летняя Анастасия Галий / Нацполиция Ивано-Франковской области

"Если вы владеете любой информацией, которая может способствовать установлению места пропавшей, просим немедленно звонить по телефону на линию "102" или информировать отдел ювенальной превенции УПД ГУНП в Ивано-Франковской области по номерам: (0342) 79-03-23, 096327", – отметили правоохранители.

В Днепре 4-летняя девочка исчезла из детского сада | Новости Украины

Читайте также: